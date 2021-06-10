Половина счастливых россиян живут в Москве, Питере и Новосибирске

Почти половина счастливых россиян живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Сообщается, что на твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них проживает в Москве, еще 14% счастливчиков – из Санкт-Петербурга, а каждый десятый – из Новосибирска.

Судя результатам опроса, каждый пятый житель страны (21%) счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% – в Санкт-Петербурге, а 13% – в Екатеринбурге.

Кроме того, как отмечается в исследовании, счастье на 3 балла испытывают 32% россиян. Каждый пятый из них (19%) из Москвы, 13% – из Нижнего Новгорода, а 9% – из Санкт-Петербурга.

В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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