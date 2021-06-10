Дождливо: Москве прогнозируют сырые выходные

Москву и Подмосковье до конца недели ожидают дожди с грозами. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневной прогрев воздуха будет огранен, а из-за порывистого северо-восточного ветра погода может восприниматься еще более прохладной.

Синоптики отмечают, вплоть до 12 июня в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой при температуре 19...21°. В субботу воздух прогреется до 23°, но вероятны осадки, в том числе гроза с порывистым ветром до 15-17 м/с.

В воскресенье, 13 июня, в погоде начнут проявляться перемены – южный ветер немного повысит дневную температуру – до 25°. Прогноз на дождь, местами с грозой сохраняется.

В понедельник и вторник, 14 и 15 июня, от 20° до 25°. Возможны кратковременные дожди.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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