«Хотите омлет – бейте свои яйца»: Захарова ответила на заявление главы дипломатии ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в резкой форме прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который при обсуждении санкций против Белоруссии отметил, что нельзя сделать омлет, не разбив яиц.

«Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать – на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет, не разбив яиц», – сказал Боррель 8 июня в Европарлементе.

Как отметила сегодня на брифинге Захарова, ЕС в своей политике постоянно пренебрегает своими же принципами. «Видимо, наши ЕСовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом – цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих Брюсселю принципам в случае необходимости вполне можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска», – констатировала она.

«Хочется ответить господину Жозепу Боррелю – хотите омлет, бейте свои яйца. Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

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