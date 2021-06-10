российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 июня 2021, 18:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Хотите омлет – бейте свои яйца»: Захарова ответила на заявление главы дипломатии ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в резкой форме прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который при обсуждении санкций против Белоруссии отметил, что нельзя сделать омлет, не разбив яиц.

«Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать – на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет, не разбив яиц», – сказал Боррель 8 июня в Европарлементе.

Как отметила сегодня на брифинге Захарова, ЕС в своей политике постоянно пренебрегает своими же принципами. «Видимо, наши ЕСовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом – цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих Брюсселю принципам в случае необходимости вполне можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска», – констатировала она.

«Хочется ответить господину Жозепу Боррелю – хотите омлет, бейте свои яйца. Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

До 6 лет тюрьмы: Госдума готова ввести уголовную ответственность за создание и финансирование нежелательной в РФ организации. / Миронов о пенсионной реформе: «На месте руководителей «Единой России» я бы постеснялся выдавать такие результаты за достижение». / В России заметно подорожал уголь: аналитики прогнозируют дальнейший рост цен. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Северная Македония заявила о несправедливости решения МИД России

Ответное решение: Россия высылает из страны сотрудника посольства Северной Македонии

Греция вышла на массовую забастовку: страна парализована

В Болгарии объявлен сбор подписей за выход страны из НАТО

Новая национальная авиакомпания Черногории начала пассажирские перевозки рейсом в Сербию

Парламент Албании проголосовал за отставку президента страны

«Приговор Младичу выглядит лицемерным»: МИД России обвинил гаагское «правосудие» в предвзятости

Сербия намерена потребовать от НАТО 120 млрд долларов за ущерб от бомбардировок 1999 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Белоруссия, Европа,