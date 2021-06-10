МИД России выразил Украине решительный протест из-за акций националистов

Российский МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с акциями украинских националистов. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, невмешательство правоохранительных органов может говорить о поддержке антироссийских провокаций властями.

«Сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников», – отметила она.

Кроме того, по словам Захаровой, внимание украинского дипломата обратили на неоднократные ноты протеста в украинский МИД со стороны посольства России в Киеве по различным инцидентам с требованием провести «тщательное расследование имевших место провокаций», но «реакции на эти демарши вопреки нормам дипломатической практики до сих пор не последовало».

«За последние недели у стен нашего посольства в Киеве был проведен ряд акций, которые сопровождались действиями по перекрытию доступа на территорию дипмиссии, скандированием оскорбительных антироссийских лозунгов… Поводы выбираются разные, главное – создать некое движение перед нашими диппредставительствами, напомнить о себе. Напоминают, правда, не о своих достижениях, а об ущербности и неполноценности. Все, что они говорят и делают, иной квалификации не поддается», – констатировала официальный представитель МИД России.

Еще один случай, отмеченный Захаровой, произошел 6 июня в селе Заболотовцы Львовской области, где группа радикалов сорвала церемонию возложения цветов к памятнику Александру Пушкину, в которой, кроме украинских граждан, участвовала исполняющая обязанности консула РФ во Львове Ирина Кулагина. «Радикалы вырвали букет цветов, применили силу. Их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. Дикость просто. Все это происходило на глазах украинских полицейских. Они опять же устранились от выполнения своих профессиональных функций. Они стояли буквально в паре шагов от места хулиганской акции, но не пошевелили и пальцем, чтобы одернуть этих хулиганов», – сказала дипломат.

Как считает Захарова, «абсолютно безучастное» поведение правоохранительных органов может говорить лишь «о согласованности провокаций украинских националистов с местными властями». «Мы призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего, обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях», – подытожила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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