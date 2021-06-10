НАТО теряет «мяч»: Альянс отказывается от участия в Московской конференции по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался принять участие в Московской конференции по безопасности в июне, пытаясь убедить всех, что это Москва уходит от диалога. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за очередным обвинением Столтенберга в закрытости Москвы следует заявление МИД РФ готовности к диалогу. «Следом он начинает повторять – Россия закрылась от диалога, Россия не взаимодействует, мы не слышим ответа – и информационно делает все, чтобы навязать общественности через средства массовой информации восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. То есть, делается все для того, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что на приглашение принять участие в конференции по безопасности в Москве глава НАТО ответил отказом. «Каждый день мы слышим заявления Столтенберга о том, что он очень хочет взаимодействовать с нашей страной, что мяч на стороне России, что Россия отказывается от диалога. Так вот, на наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии, что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и его генсека», – сказала она.

Что касается заседания Совета Россия-НАТО, по словам Захаровой, его созыв возможен с повесткой по снятию военной напряженности, то есть с привлечением военных специалистов, что не устраивает Альянс. «Квинтэссенция нашей позиции такова – мы открыты к диалогу с Альянсом. Созыв заседания совета Россия-НАТО действительно востребован, но только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряжённости», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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