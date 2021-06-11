Синоптики определили, когда потеплеет в московском регионе

В Центральной России с воскресенья начнется непродолжительное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели температура немного повысится.

Метеорологи обещают с воскресенья более солнечную погоду, чем на уходящей неделе, днем – до 25 градусов, ночью – до 15. «Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявиться холодный фронт и какое-то понижение будет», – уточнила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, слова которой цитирует РИА «Новости».

По данным синоптиков, такое лето было характерно для 1960 – 1990 годов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.06.21

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