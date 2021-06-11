Ноутбуки и телефоны сотрудников ФБК* теперь принадлежат Руслану Осташко

Ранее принадлежавшая ФБК* (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России) техника теперь является собственностью журналиста Руслана Осташко. Ее продали на комиссионных торгах. Об этом журналист рассказал в своем телеграм-канале.

Осташко уже опечатал устройства, чтобы отправить их на хранение в банк. По его мнению, в ноутбуках и прочих гаджетах могут быть интересные сведения. Он собирается изучить их содержимое в ближайшее время. О дальнейших действиях журналист сообщит позднее.

Принадлежащие ФБК* устройства выставила на торги Федеральная служба судебных приставов. Всю технику изъяли во время обысков, ее общая стоимость составляет почти миллион рублей. Например, два ноутбука оценили в 45 тыс. рублей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.06.21

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