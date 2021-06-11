Пиджак Лимонова продан с аукциона за 1,7 млн рублей

Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, продан на аукционе за 1,7 млн рублей, превысив первоначальную оценку в четыре раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе. В ходе борьбы цена на него выросла в четыре раза: торги начинались с 380 тысяч рублей, но в итоге ушел с молотка за 1,7 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Источник: акционный дом «Литфонд»

Пиджак работы Лимонова с инициалами «Э» и «Л» – уникальный коллекционный предмет, хорошо известный благодаря сохранившимся фотографиям. На изображении 1974 года Лимонов в этом пиджаке вместе с обнаженной Еленой Щаповой, незадолго перед отъездом из СССР.

Москва, Мария Соколова

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