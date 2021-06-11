Это реалии нашей внешней политики: историк Зинин рассказал о задачах фильма «Турист»

Новый боевик «Турист» о помощи российских инструкторов Центральноафриканской Республике остается одним из самых обсуждаемых фильмов последних недель, несмотря на то, что картина не демонстрировалась в залах оффлайн-кинотеатров.

С 22 мая лента доступна для просмотра на крупнейших медиаресурсах, и для многих зрителей она стала настоящим открытием. Комментаторы подчеркивают, что именно благодаря «Туристу» узнали о работе наших инструкторов, которые занимаются обучением центральноафриканских вооруженных сил. И это позволило ЦАР разгромить действовавшие в стране бандформирования.

Это задачу фильма отметил старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин. Эксперт уверен, что существует острая необходимость самостоятельно рассказывать о действиях России за рубежом.

«Это реалии нашей внешней политики, они заслуживают экранизации. Тем более захватывающий сюжет, боевик. Вполне нормальное явление», – заметил Зинин.

Эксперт подчеркнул, что поток грязи, который льется на помощь России в ЦАР и других странах континента, не прекращается. Поэтому необходимо дать отпор информационной агрессии. И в первую очередь – через работу с собственным населением.

«Конечно, кино рассчитано на наших зрителей, поскольку они находятся под влиянием извращенных представлений о действиях Москвы в Африке и на Ближнем Востоке, распространяемых через интернет», – объяснил Зинин.

Антироссийская кампания, развернувшаяся в западных СМИ, вызвана усилением позиций нашей страны на Черном континенте. При этом бывшие колониальные державы утрачивают былое влияние в регионе. Однако вместо изменения собственной политики в отношении государств Африки, они пытаются дискредитировать более успешных игроков, одним из которых является Россия.

Зинин напомнил, что во времена Советского Союза наше присутствие в Африке и на Ближнем Востоке освещалось, но слишком сухо и скупо. Теперь, с развитием интернета, такого допустить нельзя.

«Сейчас мы начинаем восстанавливать наши связи с Африкой в самых разных областях. Не только в военной. Это и гуманитарная помощь, и вакцина, которая признана во многих странах. Это немаловажный фактор нашего влияния.

Но роль средств массовой информации сейчас настолько велика, что нужно не уходить от темы, иначе мы отдадим ее на милость извращающим нашу политику западным СМИ», – заявил эксперт.

Для таких задач полнометражные фильмы подходят как нельзя лучше, потому что они не просто передают информацию, но создают многослойный образ российского присутствия на Черном континенте.

Как отметили многие критики, герои «Туриста» показаны настоящими профессионалами, которые ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств. Они защищают мирных граждан от кровожадных бандитов, помогая вернуть безопасность в Центральноафриканскую Республику.

Подобный подход крайне востребован в странах континента. Поэтому фильм «Турист» не только рассказывает россиянам о работе соотечественников в Африке, но и создает фундамент для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества Москвы с другими странами региона.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.06.21

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