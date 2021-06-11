Директор ФБК* объявлен в федеральный розыск

В базе данных МВД России появилась карточка об объявлении в федеральный розыск директора ФБК* (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова. Как сообщил сам политик, он не знает, о каком конкретно уголовном деле идет речь.

«Не знаю с чем связан розыск. Наверное, с 10ком уголовных дел, которые на меня завели. Разбираться с каким из них точно сложно. Только что моего адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК. Будем добиваться его участия в суде», – отметил Жданов в своем Instagram.

По мнению адвоката политика Владимира Воронина, слова которого цитирует РБК, по какому делу объявлен розыск быстро узнать не получится. «Там не пишут конкретного дела, но очевидно, что это связано с одним из многих уголовных дел, где он является фигурантом. Будем пытаться узнать [в связи с каким уголовным делом объявлен в розыск], но боюсь, что в ближайшее время у нас это не получится. Думаю, что опасаться нет смысла», – сказал юрист.

В отношении Жданова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по части 2 статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», а также по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Москва, Мария Соколова

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