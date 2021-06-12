Жители Липецкой области рассказали депутату Госдумы о главных проблемах в регионе

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Липецкую область в рамках проекта «100 городов России». Во время визита депутат побывал в Липецке, Задонске и Ельце и лично пообщался с местными жителями.

Депутата ждал теплый прием горожан, которые не только узнавали его, но и выразили свою поддержку, а также надежду на то, что «Родина» поможет решить проблемы в Липецкой области, коих немало.

Прежде всего жителей Липецка беспокоит проблема вакцинации – в городе нет достаточной информации о прививках от коронавируса, некоторые боятся, а некоторые не знают, куда за ней обратиться, поэтому и не прививаются.

«С людьми надо работать, заботиться о них, создавать условия для вакцинации. Почему в Липецкой области этот процесс не налажен? Надо разбираться, почему так происходит», – сказал глава «Родины».

Как отметили жители Липецкой области, проблемы в здравоохранении – одни из самых серьезных, именно они больше всего негативно влияют на жизнь региона.

Источник: пресс-служба партии «Родина»

По словам Журавлева, в прошлом году в регионе из-за коронавируса на карантин закрылось сразу несколько больниц, в итоге люди не могли получить медпомощь. Такое положение дел очень возмутило депутата.

Жители Задонска пожаловались на строительство мусороперерабатывающего завода возле города. Журавлев отметил, что такие проекты нельзя строить без учета мнения жителей, а их строительство требует предварительного общественного голосования.

«Я не понимаю, почему власть не хочет слышать народ», – удивился народный избранник.

В Ельце горожане рассказали о проблемах с дорогами – на улице Ломоносова сделали дорогу, но не доработали ее, из-за чего во время осадков вся грязь стекает во дворы, прямо к домам людей. Однако жалобы и обращения во все возможные инстанции не дают результата. Журавлев пообещал помочь решить проблему, направив депутатский запрос.

Липецк, Екатерина Попова

Липецк. Другие новости 12.06.21

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