«Русские всегда были лучшими»: Кормухин рассказал об уникальности фильма «Турист»

Общественный деятель, лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассказал про российско-центральноафриканский фильм «Турист».

Кормухин заявил о том, что такие боевики идут на пользу российскому обществу. Люди узнают об отечественных специалистах, которые защищают государственные интересы за границей.

«Ни для кого не секрет, что наши специалисты уже давно работают в различных странах. Это нормальная практика, все крупные державы стараются продвигать национальные интересы. Также часто государства третьего мира просят о помощи у тех, кто смог зарекомендовать себя», – объяснил он.

Общественный деятель подчеркнул, что российские инструкторы всегда выполняли поставленные задачи на профессиональном уровне, поскольку сами являются виртуозами военного дела.

«Русские всегда были лучшими военнослужащими в мире, поэтому развивающаяся Африка так желает воспользоваться их услугами», – подчеркнул спикер.

По его мнению, такие фильмы как «Турист» призваны улучшить образ россиян в глазах иностранцев.

«Раньше у нас показывали русских как каких-то маргиналов, с непреодолимой тягой к алкоголю. Но ведь это не так, россияне достойны лучших образов», – рассказал общественный деятель.

В качестве примера Кормухин привел инструкторов из России, которые работают в ЦАР.

«Наши специалисты всегда подтянутые, выбритые. Порой они профессиональнее, чем инструкторы других государств. Не побоюсь даже сказать, что россияне в этом плане значительно лучше американцев», – дополнил лидер православного движения.

Эксперт рассказал про то, что российская армия создавалась на основе традиционных ценностей, что положительно сказывается на уровне подготовки отечественных специалистов.

«Наша армия основана на традиционных ценностях. Россияне выступают за здоровый образ жизни», – заявил он.

Кормухин также призвал критиков не заниматься спекуляцией на тему, которая отображена в «Туристе». Лидер движения дополнил, что кинематограф любой страны в той или иной степени является пропагандистским в хорошем смысле этого слова.

«Язык кино всегда несет пропагандистский посыл в хорошем смысле этого слова. Многие говорят, что Голливуд не занимается подобными вещами и выпускает только художественные фильмы. Однако это не так. Американские кинематографисты постоянно показывают нам какие США сильные, какая у них армия, оружие и ученые. Поэтому не стоит этого стесняться, и такие кинокартины как «Турист» также стремятся показать наших специалистов с правильной стороны», – резюмировал эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.06.21

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