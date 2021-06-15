Путин обратил внимание на проблему некачественного школьного питания

На проблему некачественного питания в школах и детских садах обратил внимание президент России Владимир Путин, подчеркнув необходимость допустить законных представителей детей к контролю за этим процессом.

Путин в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым указал, что необходимо проверять качество питания. «Надо качество питания проверять. Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания», – уверен Путин.

Президент отдельно обратил внимание, что необходимо «организовать все соответствующим образом, чтобы санитарные условия были соблюдены». «Родительские комитеты могут организовать эту работу», – подытожил глава России.

Отметим, что ранее о важности родительского контроля отдельно говорили в ходе круглого стола «Школьное питание: Ожидание и реальность». Мероприятие было организовано АНО «Российским институтом потребительских испытаний» (РИПИ). Эксперты подчеркнули важность обучения родителей правильному контролю за питанием детей в учебных заведениях.

Заявление Путина выглядит особенно актуально на фоне сложившейся в Санкт-Петербурге ситуации на рынке социального питания. Сфера была признана самой картелезированной в городе из-за комбинатов питания, которые объединяются в картели ради получения выгодных госконтрактов. За последние несколько лет таких сговоров было выявлено больше пяти.

Опасения вызывает и тот факт, что петербургский Роспотребнадзор не справляется со своими обязанностями и тормозит развитие сферы социального питания в Петербурге. Помимо того, вопросы вызывает и избирательность инспекций. СМИ писали, что надзорное ведомство отказывается замечать два крупных комбината питания, в то время как у других компаний проверки проходят по несколько раз в месяц.

Остается надеется, что после поручения президента комбинаты питания и руководство школ будут начнут содействовать родителям, которым не все равно, чем кормят их детей в учебных заведениях. А родительский контроль, в свою очередь, поможет избавить рынок школьного питания от поставщиков, которые ставят на первое место погоню за прибылью, а не здоровье детей.

Москва, Светлана Антонова

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