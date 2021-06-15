В Москве начали закрывать рестораны и кафе из-за несоблюдения коронавирусных ограничений

В Москве за последнюю неделю на предприятиях общественного питания проведено 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, составлены 12 протоколов о временном запрете деятельности.

В частности, на территории ТиНАО опечатаны чайхана «Рокат», кофейня «Chill Cup», кафе «Pepe Pizza», в Зеленограде – суши-бар, в Северо-Западном административном округе – кафе «Шаурма», «Тайская кухня», «Узбекский плов», в Северо-Восточном административном округе – два кафе на фудкорте в ТЦ «Райкин Плаза».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.06.21

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