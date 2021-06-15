В Московское транспортное управление СКР назначен новый руководитель

На должность исполняющего обязанности начальника Московского межрегионального транспортного управления (МСУТ) СКР назначен Павел Выменец, который ранее являлся руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, передает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате Следственного комитета.

По данным издания, назначение руководителя московского управления проходит на фоне реорганизации следственных управлений на транспорте. «В апреле этого года рассматривались варианты слияния Московского и Северо-Западного МСУТ в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте», – уточнил собеседник издания.

По его словам, планировалось слияние Уральского и Приволжского следственных управлений в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте, а Восточно-Сибирское и Дальневосточное СУТ – в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Москва, Светлана Антонова

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