В Московское транспортное управление СКР назначен новый руководитель

На должность исполняющего обязанности начальника Московского межрегионального транспортного управления (МСУТ) СКР назначен Павел Выменец, который ранее являлся руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, передает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате Следственного комитета.
По данным издания, назначение руководителя московского управления проходит на фоне реорганизации следственных управлений на транспорте. «В апреле этого года рассматривались варианты слияния Московского и Северо-Западного МСУТ в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте», – уточнил собеседник издания.
По его словам, планировалось слияние Уральского и Приволжского следственных управлений в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте, а Восточно-Сибирское и Дальневосточное СУТ – в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.06.21
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