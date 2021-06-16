«Будем надеяться на здравый смысл»: Миронов о встрече Путина и Байдена

По итогам сегодняшней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит ждать особых прорывов. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов перед пленарным заседанием Госдумы. По его мнению, остается надежда на здравый смысл руководства США.

«Буквально через несколько часов начнется долгожданная встреча президентов России и США. Наверно вы сами понимаете – не очень обнадеживает то, что будут там какие-то прорывы, но то, что диалог всегда лучше, чем конфронтация – это совершенно очевидно», – считает Миронов.

Также он отметил, что эта встреча может возобновить взаимодействие двух государств. «Убежден, что как минимум откровенный обмен мнениями с глазу на глаз и в расширенном составе поможет, по крайней мере, обозначить пунктиры будущего взаимодействия и будущих действий двух великих держав», – сказал он.

«Будем надеяться на здравый смысл со стороны, прежде всего, руководства Соединенных Штатов Америки», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.06.21

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