Москву ожидает аномальная жара

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой, которая ожидается 19-22 июня. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, максимальная дневная температура воздуха в этот период будет достигать 30...33°.

«Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5°. В начале следующей недели жара еще немного усилится», – пояснили синоптики, обратив внимание, что прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6-8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз, и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Как отметили в Гидрометцентре, в пятницу, 18 июня, в дневное время воздух прогреется до 29°. В субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, ожидается до 32° при слабом ветре.

В начале следующей недели сохранится жаркая погода. Синоптики прогнозируют до 32-33°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.06.21

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