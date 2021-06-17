«Никаких перспектив»: США не отменят санкции против России

В ближайшее время Вашингтон не будет отменять антироссийские санкции, считает доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, эксперт пояснил, что на фоне конструктивных переговоров лидеров РФ и США можно лишь ожидать, что со стороны американской администрации не последует решений о новых антироссийских ограничениях.

«Сам факт проведения саммита это уже успех. Но успехом можно считать и то, что он прошел в конструктивной атмосфере. Обратите внимание, Байдена на пресс-конференции спрашивали, был ли обмен угрозами в разговоре с президентом Путиным. Он несколько раз повторял, что нет, такого обмена не было, угроз не было. То есть, сама атмосфера тоже была достаточно положительной. Время покажет, выполнят ли эти идеи по поводу рабочих групп по кибербезопасности, по контролю над вооружениями или нет. Можно будет тогда оценивать эффективность и успешность этого саммита», – отметил эксперт.

По его оценке, предпосылки к началу сотрудничества между двумя странами есть. «Саммит готовился тщательно с обеих сторон. Американцы на него выходили, в том числе, и с позиции силы, потому что, если помните, серьезные пакеты санкций против России вводились. Были опасения, что из-за этого саммит может вообще сорваться, но он не сорвался», – отметил Тимофеев.

Что касается оценки бывшего президента США Дональда Трампа по поводу отмены санкций против России, то, по мнению эксперта, его заявление является преувеличением. «Никаких санкций отменяться не будет в ближайшее время. К этому тоже предпосылок нет. Тем более, что ряд санкций осуществлен по указу президента, их еще как-то можно отменять, но значительный объем зафиксирован в законодательстве, их можно приостанавливать, но не отменять. Байден недавно ввел такие исключения в отношении «Северного потока», то есть он приостановил действие закона, но вместе с тем ввел санкции против целого ряда российских судов, которые участвуют в прокладке трубопровода. То есть, никаких перспектив по отмене санкций нет пока», – подчеркнул Тимофеев.

Кроме того, эксперт обратил внимание на позитивную реакцию на саммит со стороны финансовых рынков. «Рынки и инвесторы восприняли саммит хорошо… ситуация однозначно стабилизировалась… Для инвесторов, для рынка капитала этот саммит – он, конечно, позитивный факт вне всяких сомнений. Санкции никуда не денутся, но не стоит ожидать новых», – заключил Тимофеев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.06.21

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