«Вся сумма разногласий остается»: сенатор прокомментировал итоги встречи Путина и Байдена

Саммит Россия – США создал механизмы для контроля над разногласиями. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на брифинге в Москве. По его мнению, по окончании встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена мир вздохнул с облегчением.

«В мире после этого саммита, который прошел достаточно конструктивно, разумно, в общем, вздохнули с облегчением. Стало ясно, что нарастание напряженности между Москвой и Вашингтоном не должно привести к военной конфронтации… Прорывов никто не ждал – очень разные стартовые позиции сторон», – пояснил Пушков.

Говоря о конкретных результатах, сенатор отметил «обсуждение вопросов кибербезопасности», напомнив 2018 год, когда Трамп отказался от предложения России по созданию рабочей группы в этой сфере. «Вот сейчас выяснилось, что, когда Байден пришел к власти, оказывается нужно обсуждать этот вопрос, что еще раз показывает, насколько американская дипломатия и внешняя политика зависят от внутренней. Очень многое зависит, к сожалению, от политических раскладов в США», – сказал он.

В разряд важных Пушков также отнес «договоренность о начале так называемых переговоров по стратегической стабильности», имея в виду, что США инициировали саммит, потому что «восприняли серьезно» российские новейшие вооружения. «За этим завуалированным термином – стратегическая стабильность – на самом деле речь идет об обсуждении, скажем так, перспектив новейших вооружений. Здесь тоже наши позиции очень сильно отличаются. Но здесь есть понимание у американской стороны, что ядерная война недопустима. Мы с ними согласны, что выигравших не будет, а значит надо заниматься обсуждением тех вопросов, которые позволят при правильном подходе снизить вероятность военного и, тем более, ядерного конфликта. В чем конкретно выразится эта договоренность… сейчас сложно сказать», – отметил сенатор.

«Что важно, хочу напомнить, что в истории отношений между нами и США, вот эта тема стратегических наступательных вооружений всегда была двигателем прогресса, как ни странно. Обе стороны после Карибского кризиса осознали, что они стояли на грани ядерной войны. Первый договор был подписан в 72 году… Совместное опасение ядерного конфликта, оно послужило такой платформой, к которой потом присоединилось развитие торговли, культурные связи и так далее. Я не думаю, что сейчас так произойдет, поскольку очень уж сложные у нас отношения с США, но то, что эта сфера опять становится сферой взаимодействия, это очень позитивно», – пояснил Пушков.

Кроме того, сенатор выделил нормализацию работы дипломатических представительств двух стран, подчеркнув, что «не менее важны политико-психологические результаты» саммита. «Мы увидели, что два президента России и США могут общаться между собой. Как сказал Путин, не было никакой враждебности. Как сказал Байден, переговоры были хорошие. Эти формулировки показывают, что возможен регулярный контакт между президентами. А поскольку критических ситуаций очень много в современном мире – это может касаться Северной Кореи, Ближнего Востока, Ирана, Украины, Сирии, европейской безопасности – есть много зон, где сталкиваются наши интересы, и возможность снять телефонную трубку с обеих сторон, это уже само по себе достаточно важно. Потому что мы пришли к такому положению, когда это было под вопросом. Вот эти политико-психологические последствия этого саммита – демонстрация того, что мы можем взаимодействовать с американской администрацией по наиболее острым проблемам. Это очень важный момент и это качественный сдвиг», – подытожил Пушков.

«При этом, вся сумма разногласий остается. Ни по одному вопросу, кроме киберпространства мы с США, да и по нему мы просто договорились, что будем это обсуждать, но общей формы мы пока не выработали. Поэтому определяю этот саммит, как саммит, создавший механизмы для контроля над разногласиями и для удержания противоречий до той грани, когда они приводят к конфронтации», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

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