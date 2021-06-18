Укрупнение регионов России: за и против

В России необходимо провести референдум относительно укрупнения регионов. Такого мнения придерживается почти треть (31,13%) респондентов, принявших участие в опросе на сайте РИА «Новый День». Еще 31,04% проголосовавших считает, что в стране есть более важные проблемы.

При этом около четверти опрошенных (25,75%) полагают, что решать должны сами жители регионов. Лишь 9,25% респондентов выступают за сохранение нынешнего статус-кво.

В своих комментариях читатели РИА «Новый День» высказывали диаметрально противоположные мнения. С одной стороны, многие считают, что нужно объединять регионы как можно скорее, чтобы уменьшить количество чиновников, депутатов и сенаторов. С другой – некоторые обратили внимание, что укрупнение будет означать отдаление властных структур, что приведет к меньшей доступности органов власти для граждан.

«Россия должна быть унитарным государством, семь (восемь) губерний достаточно, плюс три особых округа (Москва, С-Петербург, Крым)», «Укрупнять нужно Центральную Россию и Кавказ», «В некоторых отдельных продуманных случаях возможно. Должен быть реальный выигрыш для обеих сторон», «Укрупнять регионы до 25-35 нужно с целью выравнивания их общей экономики и на основе доминирования русских как титульной нации в новом образовании», – полагают респонденты.

В то же время прозвучало мнение, что «в случае ухудшения политической ситуации в России, в таких укрупнённых регионах, региональной бюрократии будет легче поддаться соблазну местечкового эгоизма и сепаратизма». «В таких условиях «новые государства» будут более жизнеспособны, чем могут попытаться воспользоваться различные как внутренние, так и внешние силы», – отметил один из читателей РИА «Новый День».

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 29 апреля по 17 июня. В голосовании приняли участие 1 060 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

Жителей Центральной России предупредили о приходе 37-градусной жары. / ЦИК определил партии, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. / «Голосования на пеньках не будет»: ЦИК утвердил только один вариант волеизъявления. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»