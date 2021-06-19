Глава СОМБ сообщил о прибытии в ЦАР еще 135 российских инструкторов

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов назвал главную задачу вновь прибывших россиян.

В Центральноафриканскую Республику за последние десять дней прибыли 135 российских инструкторов, чтобы продолжать обучение личного состава местной армии и сотрудников правоохранительных органов.

По словам главы СОМБ (организации, представляющей интересы россиян в ЦАР), благодаря работе специалистов в Банги стало безопаснее, чем в пригородах европейских столиц.

«Поэтому теперь главная задача – обучить достаточно бойцов, чтобы безопасность мирных жителей была гарантирована по всей стране и даже в самых удаленных регионах», – написал Иванов на своей странице « ВКонтакте ».

Российские инструкторы работают в ЦАР с 2018 года по приглашению правительства страны. Власти республики попросили помощи у россиян в обучении правительственной армии (FACA). За несколько лет инструкторы, которых западная пресса называет «ЧВК Вагнера», превратили вооруженные силы страны в мощную армию. Обученные у россиян военнослужащие сумели разгромить конгломерат боевиков.

Жители ЦАР регулярно выражают благодарность России за ее вклад в безопасность и стабильность страны. Центральноафриканцы устраивают митинги и многочисленные акции в поддержку сотрудничества Банги и Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

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