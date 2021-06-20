«Турист»: зеркало российской миссии в мире

В мае на НТВ, а затем в онлайн-кинотеатрах вышел боевик «Турист», посвященный успехам российских инструкторов, обучающих армию и полицию Центральноафриканской республики. История о том, как российские специалисты вместе с африканскими военными управляются с террористами в дебрях «Черного континента» очень понравилась российским зрителям, а самих африканцев привела в восторг – в столице республики Банги премьера «Туриста» непринужденно собрала стадион зрителей, а затем еще раз – для тех, кто не пробился сразу.

Для африканцев показанные в фильме бои с бандитами – это часть их собственной реальной недавней (и еще толком не завершившейся) трагедии, так что люди вдохновенно аплодировали на тех местах, когда очередной колоритный бандит отправлялся в нокаут.

Когда речь идет о подобном кино, кажется, что можно просто похрустеть попкорном и забыть, но «Турист» все-таки нечто большее, чем просто боевик.

Россия возвращается в мир, и возвращается в роли, о которой когда-то успела позабыть – гаранта безопасности и умиротворителя. В конце XX века казалось, что гегемон в мире остался один, история остановилась (кое-кто прямо так и писал), а Россия выключилась из мировой политики и сидит на колченогом табурете рядом с креслами оставшихся членов клуба великих держав. Прошло по историческим меркам совсем немного времени. Стало ясно, что одна страна, даже непоколебимо верящая в свое высочайшее предназначение, не в состоянии править миром. В мире не стало меньше конфликтов, и благоденствия под сенью единственной сверхдержавы не сложилось. В Сомали десантные корабли американского флота приняли последних солдат и ушли, оставив позади себя выморочные зоны, где в достатке только патронов к АКМ; талибы снова поглядывают на Кабул, откуда эвакуируются солдаты международной коалиции, добившиеся за двадцать лет оглушительного ничего.

И здесь, как ни крути, стоит вопрос о том, каково место России в мире, где сохраняется вакуум силы, и целые страны погрузились в анархию, где богатый дрожит за имущество, а бедный за жизнь. Отвечая на него, мы неизбежно приходим к простому факту: создавать в мире острова спокойствия и безопасности – право и бремя нашей страны. Россия сейчас – одна из немногих держав, у которой желания и возможности в обеспечении мировой безопасности более или менее совпадают. Москва накопила обширный опыт работы и в силовой, и в дипломатической области.

Так что «Турист» не просто эксплуатирует экзотический антураж – это отражение куда более долгосрочного тренда в российской внешней политике. Снимался он, кстати, по слухам, на частные деньги. Утверждают, что спонсором выступил предприниматель Евгений Пригожин, как и дилогии «Шугалей» тоже на африканскую тему – только здесь наши в ЦАР, а там – в Ливии, и «Ржева» – о Второй мировой. Отражением места как исторической, так и современной России в мире интересно не только государству, но и бизнесу.

«Я летаю в ад. Но мне тут нравится» – сообщает герой в конце фильма. Россия научилась делать ад чуточку менее инфернальным. И снимать об этом кино.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.06.21

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