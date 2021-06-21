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Понедельник, 21 июня 2021, 14:30 мск

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Захарова посоветовала США наказать себя санкциями за разгром Югославии и Ирака

Санкционная политика Вашингтона основана на беззаконии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение американского Белого дома о подготовке новых санкций против России.

«Женевский саммит не внес «никаких изменений» в политику антироссийских санкций США. Ничего не изменилось», – констатировала Захарова в ответ на высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псакио том, что «закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия».

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что США в случае с разгромом Югославии и Ирака нарушили все нормы международного права. «A давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить», – указала Захарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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