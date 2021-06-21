Погода в московском регионе: синоптики прогнозируют усиление жары

В ближайшие дни в московском регионе ожидается усиление жары. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон будет существенно превышать климатическую норму – на 8-9°.

«В дневные часы в Москве и Московской области прогнозируется сильная жара с температурой, до 30…35°. Солнца будет много, несмотря на появившуюся высокую облачность. Прогностические значения УФ-индекса останутся высокими», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в минувшее воскресенье, 20 июня, температура в Москве на станции ВДНХ достигла 31,0°, что всего лишь на 0,1° ниже абсолютного максимума, установленного в 1956 году. В центре города, по данным мс Балчуг, в воскресенье было еще жарче, там термометры показали 31,5°. По области воздух прогревался до 29…31°.

Во вторник, 22 июня, в столичном регионе ожидается до 35°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.06.21

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