Схватка великих держав: военный эксперт объяснил появление баз РФ на дальних рубежах

Военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал активность России за рубежом. В частности, он разобрал причины содержания военных объектов в Сирии, развитие Военно-морского флота и строительство пункта материально-технического обеспечение ВМФ РФ в Порт-Судане.

«Каждая держава, особенно если она великая держава, хочет участвовать в мировых процессах. И не просто ради любопытства, а потому что, если она не будет реагировать вовремя на какие-то угрозы на дальних подступах, она в итоге может очень серьезно пострадать», – заявил военный эксперт.

По его словам, ярким примером может послужить Сирия. В настоящий момент там находятся авиабаза «Хмеймим» и военно-морская база в порту Тартус.

«Многие спрашивают, зачем мы туда поперлись. Пусть эти террористы друг дружку режут, какое нам до этого дело? Дело в том, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГ и ей подобные всегда мечтали о строительстве супермусульманского государства», – рассказал он.

Военный обозреватель «КП» напомнил о зверствах, совершенных террористами.

«Они резали головы, убивали и пытали мирных жителей. Вот эта зараза, этот страшный Джин, втягивала в себя и людей, которые хотели заработать, в том числе из России», – добавил он.

Закрепившись в Сирии, они могли бы попытаться проникнуть на территорию РФ.

«Вот зачем мы содержим там свои опорные пункты, базы и объекты. Это нужно, чтобы предупредить стратегические угрозы для России на дальних подступах. Это первостепенная задача. Вовремя среагировать именно тогда, когда они только будут зарождаться», – сказал он.

Виктор Баранец также обратил внимание на мощный морской флот, который имеется у таких великих держав как РФ, КНР и США. По его словам, демонстрация флага в морях и океанах является очень важным моментом – без страны, вывесившей флаг, в данном регионе вряд ли что может решаться. Поэтому Москва и наблюдает за положением вещей в том или иной части земного шара.

«Если есть флот, то он не должен болтаться у причала. Потому что есть и другие морские силы, например, Соединенные Штаты Америки, которые рыскаю по всем морям и океанам. И естественно в той или иной стране возможен силовой вариант – война, свержение действующей власти или ведение боя с моря, нанося удары по суше. Мы должны держать руку на мировом пульсе, который постоянно меняется», – считает военный эксперт.

Полковник в отставке в качестве примера вспомнил китайско-японский конфликт за спорные острова. Не так давно в него вмешались американцы, заявив, что будут защищать Токио, и если потребуется, то нанесут и ядерный удар по Пекину.

«Естественно российский флот и армия должны присматривать за этим фактором. Мы можем прозевать, когда две ядерные страны – Китай и США, начнут войну. В итоге региональный конфликт может перекинуться на весь мир. Мы должны тут быть на чеку и вовремя занять ту или иную позицию, чтобы предотвратить столкновение», – убежден спикер.

Военный обозреватель «КП» добавил, что размещение военных баз и объектов является еще одним способом укрепления отношений между двумя странами. По его мнению, это не просто появление «людей и железа» на дальних рубежах, это еще и большая политика.

«Наличие наших опорных пунктов – это фактор сдерживания от цветных революций или оккупации той или иной страны со стороны какой-то вооруженной силы», – подчеркнул он.

Виктор Баранец назвал военные базы и объекты своего рода скрепами, которые помогут России контролировать ситуацию в любой точке земного шара.

«Что же касается строительства ПМТО ВМФ РФ в Судане, то там развернулась настоящая борьба за влияние. Это случай большой драки за присутствие в стратегически важном регионе. По сути это схватка великих держав США и России», – заключил военный эксперт.

Москва, Андрей Романов

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