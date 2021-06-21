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Понедельник, 21 июня 2021, 18:29 мск

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Посол США вернется в Москву до конца недели

Посол США в России Джон Салливан планирует вернуться в Москву до конца текущей недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Договоренность о возвращении послов России и США к месту их работы была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов в воскресенье уже вернулся в Вашингтон.

Салливан покинул РФ в конце апреля по рекомендации Москвы после того, как США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в том числе, включал высылку 10 дипломатов из посольства в Вашингтоне. В ответ Кремль рекомендовал послу Салливану поехать в Вашингтон на консультации по примеру российского коллеги, который ранее был приглашен в Москву для консультаций.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.06.21

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Метки / США

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