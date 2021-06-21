К Москве приближается «атмосферный монстр»

К выходным в московский регион после продолжительной жары могут прийти ливни, гроза, град, местами шквалистый ветер и даже ураган. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, из-за сильнейшего перегрева поверхности атмосферы в течение недели к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, способная спровоцировать ряд стихийных явлений. «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал и даже местами нельзя исключить ураган», – передают РИА «Новости» слова Тишковца.

Метеоролог также сообщил, что спрогнозировать место и время данных явлений с высокой степенью вероятностью можно за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – сказал Тишковец.

Москва, Мария Соколова

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