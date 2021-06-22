«Или играйте, или не позорьтесь!...» Спикер Совета Федерации оценила разгромный проигрыш сборной России на Евро-2020

Спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским футболистам не позориться, а спортивным властям – в корне изменить политику в отношении популярного вида спорта. Об этом председатель верхней палаты парламента заявила сегодня на пресс-конференции.

«У нас футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Знаете, как только наша команда проигрывает, мне кажется, происходит некий эмоциональный спад у людей, и спад настроения на какое-то время. В свое время замеряли после проигрыша производительность труда, и она падала. Или играйте, или не позорьтесь!..» – заявила Матвиенко, комментируя провал российской команды на Евро-2020.

«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хорошо играют в футбол? Маленькие страны показывают нам пример… Нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех, не платных, куда трудно пробиться, – на дворовом футболе, семейном футболе, и на поиске этих звездочек. У нас здесь слом произошел, и мы никак не можем его преодолеть», – подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совета Федерации привела в пример балетную школу хореографа и режиссера Бориса Эйфмана, который открыл собственный интернат для способных детей и готовит звезд балета с малых лет. «Почему наш балет до сих пор номер один? Потому что не потеряли школу и систему, потому что он сам лично ездит по всем регионам России и штучно отбирает этих деток, из которых вырастают балетные звезды», – пояснила Матвиенко.

Напомним, накануне на чемпионате Европы по футболу сборная России потерпела разгромное поражение от команды Дании со счетом 4:1 и вылетела из розыгрыша континентального кубка.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.06.21

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