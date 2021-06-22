Жара в Москве: побит столетний рекорд

Сегодня в Москве установлен очередной погодный рекорд. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 13:00 температура воздуха поднялась до 32,3 градуса, что стало рекордным показателем для 22 июня почти за 100 лет.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра, ранее тепловой рекорд был установлен в 1917 году, когда воздух в этот день прогрелся до 31,8 градуса.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится жаркая погода. Завтра, 23 июня, воздух может прогреться до 36 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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