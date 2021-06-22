Итоги Евро-2020: исполком РФС анонсировал внеочередное заседание

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о проведении внеочередного заседания исполнительного комитета, на котором будет дана оценка результатов сборной России на Евро-2020. Для отчета приглашен главный тренер команды Станислав Черчесов.

Как отмечает РБК со ссылкой на пресс-службу РФС, точная дата исполкома пока не уточняется. В сообщении указывается, что заседание будет проведено «в ближайшее время».

Во время группового этапа Евро-2020 сборная России выступила крайне неудачною Команда Черчесова проиграла два матча из трех, уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россиянам удалось победить только Финляндию (1:0), но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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