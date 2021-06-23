Народ ЦАР направил открытое письмо американскому сенату из-за лживого доклада CNN и The Sentry

Граждане ЦАР возмущены требованием сената США расследовать деятельность российских инструкторов. Центральноафриканцы направили открытое письмо американским сенаторам, которые ранее потребовали проверить информацию о нарушении прав человека со стороны российских инструкторов.

В своем заявлении политики опираются на доклад CNN и The Sentry, который в ЦАР назвали ложным. Журналисты обвинили россиян в совершении неких преступлений на территории Центральноафриканской Республики. Однако никаких доказательств своим словам сотрудники прессы не предоставили.

Российские инструкторы с 2018 года находятся в ЦАР по приглашению правительства страны и с разрешения Совета Безопасности ООН. Они не принимают участия в боевых действиях, занимаясь только тренировками и консультациями военнослужащих ЦАР.

Сотрудничество с Россией позволило центральноафриканской армии несколько месяцев назад предотвратить попытку государственного переворота, которую предприняли прозападные боевики. Сразу после этого в отношении российских инструкторов в западных СМИ развернулась информационная кампания. Для придания сенсационности своим материалам журналисты причисляют россиян к «ЧВК Вагнера».

«Центральноафриканский народ с возмущением узнал о вашем неконструктивном решении в отношении российских специалистов, основанном на лживых заявлениях. Мы яростно осуждаем этот рискованный ход, направленный на подрыв имиджа наших союзников, благодаря которым Центральноафриканская Республика возвращается к мирной жизни», – отмечают жители ЦАР в письме к американскому сенату.

Центральноафриканцы напомнили, что российские инструкторы находятся в стране по просьбе законных властей.

«Народ ЦАР выражает глубокую признательность российским инструкторам за помощь в изгнании боевиков с территории страны. Где были американцы, когда преступники из так называемой «Коалиции патриотов за перемены» убивали, грабили и пытали центральноафриканский народ? Они сжигали деревни и разрушали храмы. Что вы сделали, чтобы остановить эту национальную трагедию?», – обращаются граждане ЦАР к американским политикам.

Они также напомнили сенаторам, что в США до сих пор наблюдаются проблемы с соблюдением прав человека и посоветовали для начала разобраться с этими вопросами внутри своей страны.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 23.06.21

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