Аномальная жара в Москве: жителям столицы угрожает «экстремальный тепловой стресс»

Аномальная жара, установившаяся в Москве, угрожает жителям столицы экстремальным тепловым стрессом. Об этом в комментарии РБК сообщил кандидат географических наук Павел Константинов. По его словам, сегодня индексы теплового стресса на максимуме.

«В этом году сегодняшний день в Москве однозначно будет самым тяжелым. Сегодня индексы теплового стресса на максимуме. Те исследования, которые выполнялись для отдельных дней волны жары 2010 года, показывали более приятную картину. Например, в самый жаркий день в истории Москвы – 29 июля 2010 года – продолжительность экстремального теплового стресса не превышала 4-5 часов. По прогнозам, сегодня ожидается около семи. Дело в том, что сейчас стоит очень ясная и безветренная погода – таких условий в 2010 году было меньше», – пояснил ученый.

Константинова предупредил, при прогулке в дневные часы можно получить экстремальный тепловой стресс, который эквивалентен ощущениям человека в комнате без вентилятора со стандартной влажностью при температуре плюс 41 градус. По его словам, такая жара опасна, прежде всего, для пожилых людей.

Из-за аномальной жары Гидрометцентр продлил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень опасности. Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день.

По данным Гидрометцентра, 23-24 июня в Московской области, 23-25 июня в Москве ожидается до 37°. Сегодня к 14:00 воздух в столице прогрелся до 34,3°, что превышает рекорд для 23 июня 33,6°, который был зафиксирован в 1948 году.

Самый жаркий день в первом летнем месяце был 21 июня 1901 года – столбик термометра поднялся до 34,7°.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.06.21

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