Депутат Госдумы похвалил Тульскую область за успехи в комплексном развитии региона

Депутат Государственной Думы РФ, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев 23 июня приехал в Тульскую область в рамках проекта «100 городов». Здесь он провел совещание с председателем совета регионального отделения партии Владимиром Ивашкевичем и однопартийцами.

На мероприятии Журавлев констатировал, что партия «Родина» – реальная политическая сила, способная заставить чиновников работать на благо людей и страны. По словам политика, нужно уделять больше внимания развитию российской глубинки. Журавлев в рамках проекта «100 городов» уже успел побывать в пятидесяти населенных пунктах центральной и северо-западной части РФ. Как отметил глава «Родины», у людей в глубинке нет возможности развиваться, но именно здесь и есть настоящая Россия. При этом Журавлев отметил, что Тульская область приятно отличается от многих регионов страны, поскольку здесь невооруженным взглядом видно развитие и в экономической, и в социальной сфере.

«Многое, конечно, зависит от главы региона, и в этом смысле приятно видеть в Тульской области «у руля» правильного человека», – подчеркнул политик.

Журавлев заявил, что в планах партии увеличить региональный депутатский корпус. Также председатель «Родины» констатировал, что местные власти уважительно относятся к деятельности партии.

В ходе поездки в Тульскую область Журавлев провел встречу с председателем областной Думы Николаем Воробьевым. В ходе беседы руководитель «Родины» выяснил актуальные проблемы региона, осведомился о его промышленном потенциале и обновил данные по сдерживанию эпидемиологической ситуации.

Также Журавлев успел встретиться с главой избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым. Депутат Госдумы поднял тему организации выборного процесса, его прозрачности и соответствия российскому законодательству. В регионе осенью состоятся выборы губернатора, а также общероссийские выборы в Госдуму РФ.

Перед отъездом Журавлев успел посетить Тульский государственный музей оружия. Глава «Родины» бывал в нем 3 года назад. По его словам, в музее собраны уникальные экспонаты и лучшие образцы русского оружия.

«Мы – наследники победителей, и свою Родину защитить сможем!», – заявил Алексей Журавлев.

Тула, Екатерина Попова

Тула. Другие новости 23.06.21

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