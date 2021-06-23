«Неприемлемы даже намеки»: Захарова ответила на заявления из Вашингтона о нанесении киберударов по России без предупреждения

В Москве вызывают недоумение заявления из Вашингтона о намерении наносить киберудары по целям в России без предупреждения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив надежду на реальные шаги со стороны США в развитие недавних договоренностей президентов Владимира Путина и Джо Байдена по информационной безопасности.

«Слова о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки против США, не вызывают ничего, кроме недоумения. Это тем более удивительно в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фэйковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России».

«Строго говоря, с американской стороны это будет не ответ, а необъявленное, вероломное нанесение удара первым. Очень хотелось бы, чтобы в Вашингтоне эти слова восприняли со всей серьезностью. Только что пройдя 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, наша страна прекрасно помнит и знает, что такое вероломство. Категорически неприемлемы даже намеки на возможность такого поведения», – заявила Захарова, допустив, что «возможно, это такая странная инициатива на местах, в обход решения глав двух государств».

«Мы рассчитываем, что осознание востребованности прямого, профессионального и ответственного разговора с Россией все же возобладает. Ожидаем соответствующих шагов со стороны Вашингтона в развитие договоренности наших лидеров», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.06.21

По примеру Собянина: в Подмосковье вводятся «столичные» ковид-ограничения. / «Грубая провокация»: в МИД России вызван посол Великобритании. / «Надо равняться на Москву»: Голикова призвала регионы усилить антиковидные меры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»