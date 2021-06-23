«Экономическая война и откровенное беззаконие»: МИД РФ прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии

Цель санкций Евросоюза против Белоруссии состоит в обрушении уровня жизни жителей республики. Об этом заявила официального представителя МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Брюссель в данном случае традиционно действует в нарушение международного права.

«Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии МИД Белоруссии, это граничит с объявлением экономической войны», – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что цель санкций ЕС состоит в том, чтобы «намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Белоруссии». При этом Захарова процитировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое было сделано накануне на заседании Совета ЕС. «Эти санкции нанесут ущерб экономике Белоруссии и ущерб тяжелый. Белорусов, как отметил Боррель, надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение. Это заявление саморазоблачительно по своей сути. Становится очевидно, что со стороны ЕС речь не идет ни о равноправии в отношениях с суверенным государством Белоруссия, ни о уважении законных интересов и свободного выбора пути развития этой страны, ни о заботе о благополучии проживающих там людей», – констатировала Захарова.

«Так называемый 4-й пакет, принятый странами ЕС против Белоруссии 21 июня, является вмешательством ЕС во внутренние дела суверенного государства, напомню, члена ООН и участника ОБСЕ. Пытаясь разговаривать с позиции силы, брать на себя функции следствия и суда, Евросоюз просто творит откровенное беззаконие. Особый цинизм придает Евросоюзу отсылка не на нормы права, а на «некую единую позицию со своими единомышленниками». Вот это, наверное, тот самый миропорядок, основанный на правилах, который нам предлагается западным сообществом взамен международно-правовой конструкции», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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