Самый жаркий день за 142 года: июнь в Москве продолжает бить рекорды

В Москве нынешний июнь стал самым жарким с 1879 года. Как сообщили в метеобюро столицы, накануне в столице воздух раскалился до 34,8 градуса, что превысило абсолютный рекорд июньской жары, установленный 21 июня 1901 года (34,7 градуса), передает «Интерфакс».

В Гидрометцентре России уточнили, «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный из-за аномальной жары в столичном регионе в воскресенье, продлен до 14:00 пятницы и действует уже шестые сутки подряд. Синоптики ожидают, что рекордная жара сохранится в Москве и области до конца недели.

По уточненному прогнозу, в четверг и пятницу в московском регионе ожидается до 36°, в субботу – до 35°, в воскресенье – до 34°. Кратковременные дожди возможны не раньше пятницы. Значения ультрафиолетового индекса до конца недели будут достигать от высокого до очень высокого уровень излучения в интервал 6-8.

Москва, Мария Соколова

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