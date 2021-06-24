В Москве побит очередной тепловой рекорд: синоптики определили, когда спадет жара

В Москве побит очередной температурный рекорд – к 13:00 воздух в столице прогрелся до 33,7°. Как следует из данных Гидрометцентра России, ранее самым жарким считался этот день в 1981 году, когда было зафиксировано 31,8°.

Как сообщалось, 22 и 23 июня в Москве были побиты температурные рекорды 1917 и 1948 годов, в результате чего июнь стал самым знойным за 142 года с абсолютным температурным показателем 34,8°.

Согласно прогнозу синоптиков, сильная жара продержится в Москве до конца недели: температурный фон превысит климатическую норму на 8-9°.

Между тем, как ожидается, характер погоды постепенно начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье, 27 июня, могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22…27° ориентировочно во вторник, 29 июня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.06.21

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