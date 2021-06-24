«Сами с этим разбирайтесь»: власть переложила коронавирусные проблемы на бизнес

Российские власти пытаются решить проблему массовой вакцинации россиян за счет частного бизнеса. Об этом заявил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции по перспективам развития бизнеса в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, предпринимателям не следует рассчитывать на поддержку государства.

«Выживет ли бизнес – во многом это зависит от позиции государства. Кинотеатры очень тяжело пережили прошлый год. Локдаун у нас длился в некоторых регионах от четырех месяцев до конца года. Краснодарский край открылся только 31 декабря. Это было тяжело. Но в прошлом году нам государство помогло… В этот раз мы видим, что исполнительная власть вообще не говорит ни о какой поддержке, ни о каких мерах защиты предпринимателя», – пояснил Березин.

При этом председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров обратил внимание, что власть решает проблему массовой вакцинации именно за счет частного бизнеса. «Госпредприятия получат какие-то компенсации, а частный бизнес будет сам разгребать свои проблемы. На мой взгляд, несправедливость. При этом нам еще в прошлом году говорили: нигде в Конституции нет, что государство должно поддерживать бизнес. Мы здесь особых иллюзий и не питаем», – отметил он.

«Возникает такой парадокс. Власть не хочет принимать на себя решение о закрытии кинотеатров или ресторанов, или других учреждений, потому что за такое решение как-то надо будет отвечать. Гораздо проще сказать – сами как-то вертитесь и решайте свои проблемы», – подчеркнул Березин.

«Как мы должны нашему персоналу объяснять, вот это справка ПЦР, вот это справка о прохождении вакцинации, вот так выглядит сертификат, вот так – QR-код. Кто будет учить персонал, кто несет ответственность, что действительно правильно проверили. А должны ли проверять паспорт? Это все проблемы бизнеса, и никто не готов решать», – констатировал он.

Березин также отметил, что непонятен список учреждений для ковидных ограничений -например, кинотеатры относятся «к наименее опасным местам скопления», так как имеют очень сильную систему вентиляции. «Я думаю, что люди, которые не пошли в кинотеатр, а битком сидят в маршрутке больше подвержены риску. То есть, это говорит о том, что это просто переложено на плечи бизнеса – как хотите с этим разбирайтесь, это ваши проблемы, наша задача отрапортовать наверх, что мы что-то сделали. Ведь половина этих решений принимается просто для того, чтобы эти решения были. Ну нельзя же ничего не написать в указе… Давайте напишем, что кинотеатры закрыли, рестораны ограничим, еще кому-то ограничим, вот уже и получился документ, люди уже работали. А потом появятся люди, которые будут за зарплату еще и проверять, как это все работает», – подытожил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров.

Москва, Мария Соколова

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