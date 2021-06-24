Прогноз: Россия продолжит вымирать со скоростью 700 тысяч человек в год

Численность трудоспособного население России через десять лет может сократиться на 7 млн человек. Такое мнение высказал директор Центра социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, профессор кафедры социальных технологий Анатолий Клюев, выступая сегодня в рамках Международного Невского форума.

По его оценке, численность трудоспособных россиян будет снижаться в среднем на 700 тысяч человек в год. «На этом фоне материальная отдача от труда будет возрастать: молодые люди с хорошим образованием, на пике своей профессиональной активности и в условиях дефицита рабочей силы будут иметь возможность максимизировать отдачу и свой человеческий капитал, трансформировав его в высокий текущий заработок», – цитирует «Интерфакс» слова профессора.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.06.21

КПРФ определилась с первой тройкой на выборах в Госдуму. / «Нами просто жертвуют»: указ мэра Москвы по ограничению работы ресторанов равносилен их закрытию. / Евросоюз официально объявил о секторальных санкциях против Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»