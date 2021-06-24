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Четверг, 24 июня 2021, 18:23 мск

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Посол США вернулся в Россию

Сегодня посол США Джон Салливан прибыл в Москву. Дипломат сообщил, что намерен продвигать внешнеполитические интересы Вашингтона, и рассчитывает на предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, – установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», – цитирует Салливана «Интерфакс».

Напомним, во время саммита в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов в Вашингтон и Москву. Посол России в США Анатолий Антонов отправился в Вашингтон 20 июня.

Москва, Мария Соколова

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Метки / США

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