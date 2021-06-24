Современные боевики по лекалам золотой эпохи жанра

«Крепкий орешек» давно изгрызен, Физиономия Шварценеггера, сообщающего, что надо убрать трупы, сидит в печенках, а в современных фильмах остались одни бесполые любители смузи? Как бы не так, за последнее десятилетие наснимали множество отличных боевиков, которые могут напомнить эпоху видеосалонов, гнусавого дубляжа и той эпохи, когда у зла не искали свою правду, а просто надирали ему все, что нужно надрать.

«Неудержимые»

И начать, наверное, следует с образцового фильма – «Неудержимые» в каком-то смысле образцовый ностальгический фильм, чего изначально и не скрывали. В режиссерском кресле был сам Сильвестр Сталлоне, который еще и сыграл главную роль, а, кроме того, в звездную команду фильма вошли Джейсон Стэтхем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, и на правах камео – Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. Как легко догадаться, такая толпа героев олдскульных боевиков собралась не для того, чтобы предаваться моральным терзаниям – герои отправляются убивать латиноамериканского диктатора (правда, по ходу действия у их задания находится двойное дно), и укокошат по дороге еще множество всяческих негодяев.

Никто не ждал, что этот фильм будет образцом сложного многослойного сценарного искусства или образцом психологизма. Он и не должен был быть снят тонко, он должен был снят круто. И вот что есть, то есть. Искусственной крови привезли не иначе цистерну, а патронов не жалели. Авторы оторвались по полной в деле использования автоматов, обрезов, ножей, автомобилей и самолетов. Диалоги настолько абсурдные (так и задумано), что это уже становится отдельным источником удовольствия, а на совместном выступлении Уиллиса и Шварценеггера зал хором выл от восторга.

Критика встретила «Неудержимых» сдержанно, а вот публика восприняла этот праздник стариков-разбойников с огромным удовольствием. В конце концов, зритель – тоже человек, и любит вспомнить времена, когда трава была зеленее, а пушки больше. Да и к тому же, где еще встретишь такой боевик, который надевает все лучшее (вернее, всех лучших) сразу.

«Коллекторы»

Если «Неудержимые» откровенно смеются над собой, то «Коллекторы» делают боевик 80-х на современном уровне с абсолютно серьезной физиономией. Герой (в главной роли Скотт Эдкинс, заслуженный рукомашец) задолжал, и чтобы не потерять любовно построенный бизнес (школа боевых искусств, ну конечно, не хипстерская же кофейня) – идет работать на мафию.

Там, само собой, он начинает решать вопросы, размахивая во все стороны руками и ногами. Но по дороге, разумеется, что-то идет не так. Сюжет тут простецкий, но не за тем его и смотреть надо: весь смысл как раз в свирепом побиении персонажами друг друга.

А здесь все отлично – месят друг друга со вкусом, рукопашная поставлена красиво и даже с выдумкой, и насколько все наивно, когда речь заходит об истории, настолько весело делается, когда герои расчехляют кулаки.

Вообще, если бы ровно этот фильм вышел в 90-е, наверняка Эдкинс стал бы известен не меньше Ван Дамма или того же Железного Арни. А так получился боевик, который можно с удовольствием посмотреть, пролить скупую ностальгическую слезу – и сходить в спортзал, побить грушу ради хорошего настроения.

«Турист»

А вот и российский представитель жанра. «Турист» появился на экранах в мае этого года, и сразу снискал любовь публики.

Центральная Африка, в страну, где гремит гражданская война, приезжают российские инструкторы. Они собираются только тренировать местную армию, но свергнутый когда-то диктатор пытается снова захватить власть во главе орды боевиков, о которых трудно сказать, чего в них больше – мерзкого или колоритного. Тут, конечно, людям с севера приходится взяться за оружие самим.

Это звучит как стандартный зачин боевика, но, между прочим, хитросплетения местной политики, в которой черт сломает ногу, переданы точно – диктатор и попытка переворота правда были, и даже российские инструкторы реально существуют.

Фильм, как говорят, снимался на средства бизнесмена Евгения Пригожина, который не чужд ни кинематографу (у него за плечами спонсирование фильмов «Шугалей» о русских в Ливии и «Ржева» о ВОВ), ни Центральной Африке (туда он посылал гуманитарную помощь). Так это или нет, судить трудно, но местного колорита в «Туристе» хоть отбавляй.

Африка ударно играет саму себя, в ролях солдат и спасаемых мирных жителей – реальные африканские солдаты и мирные жители, а русские герои, которые всё это спасут, необычайно выразительны, и вдобавок изъясняются не особо пафосно, но не менее сочно, чем Шварц в старом добром «Коммандо». Джунгли, толпы злобных врагов, харизматичные герои и много-много безостановочно работающей продукции концерна «Калашников». Никто не уйдет обиженным.

«Эволюция Борна»

Одна из рецензий на этот фильм начинается со слов «Сценарий, конечно, идиотский». Не без этого. Сама по себе история о спецагенте ЦРУ изначально была хороша ровно настолько, чтобы хоть как-то объяснить, почему все эти люди бегают по просторам разных стран и убивают всё, что движется. И бегают, надо сказать, настолько лихо, что это даже становится интересно смотреть. Все то, за чем, собственно, такие фильмы и смотрят, выглядит как надо. Драки, погони, стрельба – все это снято так эффектно и стильно, что забываешь попкорн пережевывать. Натурой тоже побаловали – от филиппинских улиц до заснеженных гор.

Конечно, в том, что этот фильм можно смотреть и получать удовольствие «виноват» в основном Джереми Реннер, сыгравший главную роль – этот брутально-обаятельный тип способен оживить даже маковое поле и перепахать его лицом врагов из конца в конец.

Некоторые зрители после выхода «Эволюции» возмущались: получилось похуже, чем с прошлыми частями франшизы, к тому же, как ни смешно, в фильме серии о Джейсоне Борне не нашлось места Джейсону Борну. Но если рассматривать кино само по себе, то вышел как раз ураганный боевик по хорошо знакомым всем лекалам.

Москва, Андрей Романов

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