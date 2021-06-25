ФАС проверит тарифы в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует изменение тарифов на наземное обслуживание в аэропортах Московского авиационного узла. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Антимонопольное ведомство запросило информацию, обосновывающую изменение отдельных тарифов у аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», – уточнили в ФАС.

В соответствии с приказом ФАС аэропорты Московского авиационного узла самостоятельно устанавливают тарифы на услуги по взлету, посадке и стоянке самолетов, по безопасности, предоставления терминалов пассажирам, а также заправки воздушных судов и хранению топлива. В случае их изменения операторы не позднее чем за десять дней информируют об этом антимонопольное ведомство.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.06.21

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