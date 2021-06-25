На Москву надвигается гроза с градом

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в официальном сообщении столичного главка МЧС, в течение дня до 21:00 ожидаются гроза и град при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам, находящимся на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.06.21

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