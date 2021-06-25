«Мы фашизм хорошо изучали…» Российские власти наглядно показали, насколько уважают конституционные права и свободы граждан

Российские власти, объявив об обязательной вакцинации населения от коронавируса, переложили всю ответственность за ситуацию на работодателей и фактически самоустранились от решения проблемы. Как заявила директор «Центра геополитики» Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова, в отношении россиян уже творится настоящий произвол, который может закончиться «апартеидом» и депортацией.

Как отметила Четверикова, официальная информация не всегда соответствует действительности. «У нас сейчас было проведено три круглых стола... Они были посвящены этим вещам и приглашали ведущих ученых, которые не боятся говорить правду. И надо сказать, что та картина, которую рисуют они, совсем не соответствует тому, что рисуют нам сегодня официально», – пояснила она, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Сейчас начался такой произвол, политический произвол, когда граждане увидели, что фактически их права ничего не значат, потому что дальше после закрытия общепита, закрытия больниц, пойдет закрытие магазинов. Это люди должны хорошо понимать. Для всех невакцинированных закрытие транспорта – вот сейчас уже [Андрей] Воробьев (губернатор Московской области) это хочет сделать, пока для автобусов, но, понятно, потом это будет закрытие для всего. Дальше – отключение Интернета, карточек, и люди действительно будут изгоями, причем еще раз хочу подчеркнуть, это будет для большинства населения. Как это называется, думаю, не нужно определять. Потому что мы фашизм хорошо изучали. Поэтому, чем больше произвола сейчас осуществляется, тем больше просыпается народ, тем больше он хочет знать правду. Потому что речь идет уже об их жизни», – констатировала Четверикова.

Кроме того, директор «Центра геополитики» обратила внимание на юридические аспекты принятых мэрией Москвы постановлений, которые теперь принимаются и в других регионах. «Постановление главного санитарного врача Москвы является хитро составленным документом. Потому она призывает организовать и обеспечить. Она не говорит всем вакцинироваться. Кто должен организовывать и обеспечивать? Должны работодатели, но работодатели не имеют на это никакого права по закону. Потому что существует еще медицинская врачебная тайна, и каждый гражданин имеет право не предоставлять информацию. И, наоборот, каждый, кто требует у него информацию о медицинском состоянии, о состоянии его здоровья – это, между нами говоря, уголовные статьи. Они сделали очень хитро. Они подставили работодателей, и если сейчас начнутся суды со стороны работников, которых увольняют, то нести ответственность за это будут именно работодатели, а не санитарный врач», – пояснила она.

«У нас какая сейчас альтернатива – либо это будет такой закрученный байт, который закончится «апартеидом» и депортацией, либо народ наконец осознает себя гражданами, поймет ситуацию и начнет действительно защищать свои права. И тогда уже выльется очень много тайного, что сейчас является тайной. Тогда мы узнаем правду, которую сегодня от нас скрывают. Это является таким мощным стимулом к гражданскому воспитанию, к осознанию наших граждан себя как личности, в первую очередь, достоинство человеческой личности, достоинство граждан», – заключила Четверикова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.06.21

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