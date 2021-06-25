Налоговики потребовали признать аэропорт «Жуковский» банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России (ФНС) №1 по Московской области направила в областной Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Рампорт аэро», управляющего аэропортом «Жуковский». В пресс-службе «Рампорт аэро» заверили, что иск ФНС «носит технический характер, банкротство аэропорту не грозит».

«Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель. Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек», – передает «Интерфакс» комментарий представителя компании.

В ноябре прошлого года «Рампорт аэро» из-за пандемии допустило просрочку в 11,96 млн рублей по уплате налогов, в связи с чем операции по его банковским счетам были заморожены. По той же причине оператор «Жуковского» попадал в негативный реестр ФНС в 2018 году.

С 2016 года, когда был открыт аэропорт, компания несет убытки, в прошлом году они составили рекордную сумму в 763,4 млн руб. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Жуковский сократился на 64% (к 2019 году), до 475 тысяч человек, уточняет РБК.

Издание обращает внимание, что в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области за последние месяцы есть несколько исков о взыскании с «Рампорт аэро» различных задолженностей. Например, такой иск в июне подала компания «Спецмаш-СНГ», а в апреле – Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова (в конце мая разбирательство отложили).

Москва, Мария Соколова

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