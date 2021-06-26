Российские фильмы собирают в Африке целые стадионы зрителейz

Военные эксперты удостоили российский боевик «Турист» эпитета «вклад в национальный кинофонд». При этом назвать фильм национальным могут не только россияне, но и те, кто стали его непосредственными героями – жители Центральноафриканской Республики.

Долгое время американская киноиндустрия удерживала статус мирового лидера. Даже сегодня, по признанию аналитиков, отечественные зрители бьют рекорды по просмотру зарубежных кинолент. В то же время в других странах российские фильмы собирают аншлаги. «Последние пару лет спрос на российский контент вырос на 20-30% в год. Мы вошли в топ-10 с точки зрения сериальных продаж, в топ-10 на международном прокате», – заявляла глава Роскино Евгения Маркова.

Киноновинка текущего года с ёмким названием «Турист» фактически попала в кинотренды. В ней поднимается остросоциальная проблематика стран третьего мира, где годами ведутся гражданские войны, вспыхивают вооруженные конфликты. Фильмы на подобные темы регулярно выходят и за рубежом. Но именно премьера «Туриста», состоявшаяся в мае на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР Банги, стала по-настоящему народной. Она собрала свыше 20 тысяч африканских зрителей, а на второй день показа их число возросло до 60 тысяч. Просмотр стал настоящим праздником, с танцами и салютом.

Живой интерес граждан ЦАР к российской кинокартине объясним. Недавно более 3 тысяч жителей этого государства прошли маршем через всю столицу с российскими флагами в руках. Таким образом они выразили благодарность тем, кто помог стране в борьбе с вооруженными террористическими группировками. Именно об этом и рассказывает боевик «Турист». Уже много лет в ЦАР кипит гражданская война, но местная армия не в состоянии усмирить незаконные вооруженные формирования, которые регулярно нападают на мирных жителей. Россия поддерживает государство, направляя опытных инструкторов для боевой подготовки африканских военных.

Сюжет фильма повествует о бывшем сотруднике российской полиции, ставшем одним из таких инструкторов. Однако во время его командировки на столицу ЦАР нападают бандиты, чтобы устроить государственный переворот. Вместо обучения местных бойцов россиянину приходится принять участие в настоящих боевых действиях. Российские киноманы отметили качественную работу съемочной группы и актеров, но для африканских зрителей это не просто яркий, интересный фильм – это реальность, в которой они живут: с момента показанных в ленте событий прошел всего год.

По неофициальным данным, к появлению «Туриста» может быть причастен известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Известно, что предприниматель нередко поддерживает различные патриотические проекты. Например, ранее сообщалось, что съемки военной драмы «Ржев» были инициированы им в память о деде Евгении Ильиче Пригожине, принимавшем участие в Ржевской битве. Кроме того, предприниматель занимается благотворительною деятельностью: тысячи жителей ЦАР получили от него поднаборы в качестве гуманитарной помощи. По собственному заявлению бизнесмена, именно за помощь африканским гражданам он попал в санкционный список США.

«Турист» стал первой кинокартиной, которую выпустили на санго – государственном языке ЦАР. Одну из ролей сыграл заслуженный артист России Алексей Шевченков. Креативный продюсер картины Генрих Кен в своем интервью отмечал, что, несмотря на сложные условия съемок, команда ЦАР отлично проявила себя. Также он высказался, что, в отличие от киноиндустрии других стран, российский кинематограф старается не копировать «Голливуд», а создавать что-то свое, самобытное. С российской стороны картину продюсировал Сергей Щеглов, который ранее работал над топовыми кинолентами последних лет: «Шугалей», «Шугалей-2» и «Ржев». Данные фильмы получили не менее теплый прием, в том числе за правдивость – их сюжеты также опираются на реальные события прошлого или настоящего. Как показывает реакция публики, современный зритель неравнодушен к остросоциальным проблемам и положению дел в мире, поэтому подобные картины вызывают неподдельный интерес как у россиян, так и за рубежом.

Москва, Светлана Антонова

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