Аномальная жара покидает Москву: синоптики прогнозируют дожди

В московском регионе в ближайшие дни ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение недели возможны грозы и град.

Сегодня в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, которые будут сопровождаться шквалистым ветром до 18-23 м/с. При этом в дневное время еще будет жарко – до 32°.

Во вторник, 29 июня, ночью вновь вероятен кратковременный дождь, местами гроза. Днем температура воздуха не поднимется выше 26°. В среду, 30 июня, вновь прогнозируются осадки в течение всего дня при порывистом ветре до 18 метров в секунду. При этом воздух прогреется до 22-24°.

В четверг, 1 июля, ночью и днем вновь ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 24-26°.

В пятницу и субботу, 2 и 3 июля, местами опять небольшой кратковременный дождь. Ночью 11...16°, днем 22...27°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.06.21

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