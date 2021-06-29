Центральноафриканцы рассказали о нападении боевиков на мечеть в Бамбари

Очевидцы нападения боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на мечеть в центральноафриканском городе Бамбари опровергли фейки западных СМИ.

На странице издания Bangui-24 в Facebook появилось видео, в котором граждане рассказали о нападении на мечеть Аль-Таква. По словам свидетелей атаки, сначала на улице они встретили много бегущих людей. Очевидцы пояснили, что радикалы пришли в город, чем вызвали панику среди мирных жителей.

Согласно показаниям центральноафриканцев, вооруженные бандиты заняли мечеть и захватили заложников. Горожане также отметили, что на место происшествия прибыли правительственные подразделения и российские инструкторы. Их целью было освобождение захваченных людей.

Журналисты отметили, что западные СМИ, которые хотят дискредитировать присутствие российских инструкторов на территории Центральноафриканской Республики, распространяют фейки о специалистах из РФ. Население страны ощущает реальную помощь со стороны россиян и союзников, поэтому пытается всячески противодействовать распространению подобных вбросов.

Российские инструкторы, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», прибыли на территорию ЦАР по приглашению местных властей. Они организовали профессиональную подготовку для местных силовиков. Это их основная работа, которую они выполняют очень хорошо, так как за последние месяцы армия республики освободила большую часть страны от бандформирований, отмечается в публикации Bangui-24.

Жители Бамбари рассказали, что россияне не участвовали в освобождении заложников, поскольку они занимаются исключительно консультативной помощью правительственным силам. Пользу от работы инструкторов высоко ценят центральноафриканцы. Они не перестают благодарить российских специалистов за мир в стране, которого удалось добиться благодаря армии, обученной инструкторами из РФ.

Банги, Светлана Антонова

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