Чешская НПО признана в России нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность чешской неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Как считает Генпрокуратура, деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. «По результатам изучения поступивших материалов 29.06.2021 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика)», – говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.06.21

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