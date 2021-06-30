Суета вокруг Судана. Удастся ли России все же построить военную базу?

Дискуссии по поводу возможного строительства российской военной базы в Порт-Судане (Судан) на какое-то время ушли со страниц газет. Судьба уже достигнутого было соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения российского флота оказалась под угрозой – но некоторое время все переговоры по поводу будущего проекта военной базы шли за закрытыми дверями.

Однако в конце июня стало известно о том, что в Россию намерена приехать министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди. Госпожа аль-Махди не уточнила конкретную дату и цели своего визита, однако известно, что речь идет о военных вопросах. Очевидно, что без обсуждения темы российского ПМТО не обойдется.

Интрига вокруг базы завязалась в начале этого лета, когда начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн объявил, что его страна намерена пересмотреть соглашение с Россией. По его словам, некоторые пункты соглашения оказались невыгодными для Судана. Это произошло непосредственно после того, как Судан был исключен Соединенными Штатами из списка стран – пособников терроризма, и со страны был снят ряд фундаментальных ограничений. Очевидно, позиция США – по умолчанию антироссийская – по отношению к строительству базы сыграла существенную роль в решениях, принятых правительством африканского государства.

Кроме того, свою роль, вероятно, сыграл тот факт, что планы создания военной базы России строились еще при предыдущем главе государства, Омаре аль-Башире, свергнутом в 2019 году. Свержение Башира, как казалось, не повлияло на сотрудничество между Москвой и Хартумом, и соглашение было заключено уже при новой власти. Тем не менее, на практике, как выяснилось, разногласия между странами оказались существенными.

Однако на днях российское правительство отправило на ратификацию в Госдуму соглашение о строительстве военной базы в африканской стране. Судя по всему, спорные вопросы между Россией и Суданом все же удалось разрешить.

Судан – это бедная страна восточной Африки с тяжелыми внутриполитическими проблемами. Однако с точки зрения логистики это чрезвычайно важное государство – особенно для России. Побережье Судана выходит на Красное море, важнейшую морскую магистраль в мире. 10% всех контейнеровозов планеты идут вдоль побережья этой страны в сторону Суэцкого канала или в обратном направлении. Нефть, оборудование, товары народного потребления – этим маршрутом везут все вообразимые товары. Однако здесь же существует и проблема: такой оживленный путь уязвим и для контрабанды, и для торговли людьми, наркотиками, оружием, и для террористов. Кроме того, Судан важен не только сам по себе, но и как центр коммуникаций – это сухопутная дорога к странам, с которыми Россию связывают политические, военные и экономические контакты – от Центральноафриканской республики до Египта. Военной базой планируемое российско-суданское военное сотрудничество не исчерпывается: между Россией и Суданом планируется четыре соглашения, лишь одно из которых посвящено строительству базы. Остальные касаются созданию в Судане представительства Министерства обороны России, а также заходу в порты Судана российских военных кораблей на постоянной основе.

В любом случае, в Кремле, очевидно, считают принципиально важным иметь опорный пункт в таком стратегически значимом регионе. Поэтому попытки закрепиться в восточной Африке Россия будет предпринимать до результата. В Хартуме также отлично понимают, что так или иначе Россия намерена укреплять свои позиции в регионе – и в Судане вряд ли хотели бы отказываться от выгод, которые может принести такое сотрудничество.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 30.06.21

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